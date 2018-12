Nederlander Dekker wint historisch duel op WK darts: “Het was mentaal zwaar, niemand gaat ervan uit dat ik van een vrouw verlies” LPB

14 december 2018

07u43

Bron: AD/ANP 1

De Nederlander Jan Dekker heeft de tweede ronde bereikt op het WK darts PDC in Londen. Een bericht als een ander, ware het niet dat het duel van Dekker historische waarde had. Dekker nam het namelijk op tegen een vrouw: Lisa Ashton, een 48-jarige Britse die al vier keer wereldkampioene bij de concurrerende BDO-bond werd. Ashton is één van de twee vrouwen die is toegelaten tot de hoofdtabel op dit WK, een primeur.

Een volgelopen Alexandra Palace ging van bij de start als één... man achter Ashton staan. ‘Lisa, Lisa, Lisa’, klonk het uit duizenden kelen. Ashton nam de steun in dank aan. De Britse won de eerste set met 3-0, aan een duizelingwekkend gemiddelde van liefst 107 punten over drie pijlen. Een sensatie loerde om de hoek. 'Doubledekker' ergerde zich zichtbaar aan het vijandige publiek, maar trok de wedstrijd uiteindelijk relatief eenvoudig naar zich toe. Het werd 3-1.

“Het was mentaal zwaar. Wat een opluchting dat ik hier gewonnen heb”, reageerde Dekker na afloop. “Ik werk het hele jaar hard, dan gaat niemand ervan uit dat ik van een vrouw verlies. Zij was alleen zó goed. Ze speelde als een kerel en had in de eerste set het niveau van de nummer één van de wereld. Ik kon er daarna best wel goed mee omgaan. Het werd een mentaal spelletje en dat heb ik uiteindelijk gewonnen.”