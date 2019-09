Nederland wint Motorcross der Naties, voor verrassende Belgen Redactie

29 september 2019

18u54

Bron: Belga 0 Motorcross der Naties Nederland heeft zich in eigen land tot winnaar van de Motorcross der Naties, het officieuze wereldkampioenschap motorcross, gekroond. De Nederlanders (18 punten) haalden het in Assen voor de verrassend sterke Belgen (47 ptn) en Groot-Brittannië (58 ptn). Frankrijk (68 ptn), winnaar van de voorbije vijf edities, werd tegenvallend vijfde.

Onze landgenoten toonden zaterdag al in vorm te zijn met een eerste plaats na de kwalificaties. Zondag werd Jeremy Van Horebeek (Honda) zesde in de eerste race (MXGP/MX2), gewonnen door wereldkampioen MXGP Tim Gajser (Sln/Honda) voor thuisfavoriet Jeffrey Herlings (KTM). Jago Geerts (Yamaha) werd hier dertigste.

In de tweede race (MX2/Open) was de zege voor de Nederlander Glen Coldenhoff (KTM), voor de Let Pauls Jonass (Husqvarna). Jago Geerts werd zevende, Kevin Strijbos (Yamaha) zeventiende.

Ook de derde race (MXGP/Open) werd een prooi voor Coldenhoff. Van Horebeek werd ditmaal zesde, Strijbos werd elfde. Hierdoor sprong België nog over Groot-Brittannië naar de tweede plaats in de eindrangschikking, na het ongenaakbare Nederland. Een erg knap resultaat voor de vertimmerde Belgische ploeg, die niet kon rekenen op Clément Desalle en Julien Lieber.

Vorig jaar werden de Belgen nog tegenvallend zevende. De laatste Belgische zege dateert van 2013 in het Duitse Teutschenthal. Volgend jaar gaat de Motorcross der Naties door in het Franse Ernée.