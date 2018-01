Nederland gaat Red Wolves voorbij met zege tegen Griekenland LPB

21u33

Bron: Belga 1 BELGA De Red Wolves, hier aan het feest na de zege tegen Turkije, moeten zondag winnen in Nederland om hun WK-kansen te vrijwaren.

Nederland heeft opnieuw de leiding genomen in de kwalificaties voor het WK handbal 2019. Onze noorderburen gingen met 23-28 (rust: 14-15) winnen in Griekenland en wipten zo over de Red Wolves, die woensdag Turkije met 27-21 versloegen in de Leuvense Sportoase. De overwinning van Nederland in Thessaloniki kwam pas in het laatste kwartier tot stand. In die fase domineerde Oranje en liep het uit van 19-20 naar 23-28. Bobby Schagen was topschutter met zes treffers, Kay Smits scoorde vier keer.

Met 8 punten gaat Nederland in de stand België (7), Turkije (5) en Griekenland 0) voor. Zondag spelen Nederland en België in Sittard om de groepswinst. Die geeft recht op een dubbel barrageduel om een plaats op het WK, dat van 9 tot 27 januari 2019 in Denemarken en Duitsland plaatsvindt.

