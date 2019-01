Nederland en Polen organiseren WK volley voor vrouwen in 2022 Redactie

12 januari 2019

23u24

Nederland en Polen organiseren in 2022 samen het WK volleybal voor vrouwenteams. Dat heeft de Wereldvolleybalbond (FIVB) zaterdag meegedeeld.

"De FIVB is opgetogen twee fantastische landen gevonden te hebben die bekend staan om hun liefde voor sport en die in staat zijn om sportevenementen van wereldniveau de organiseren", zei voorzitter Ary Graca van de FIVB in Warschau op de 90e verjaardag van de Poolse volleybalbond. Het bid van Nederland en Polen werd unaniem als het beste beoordeeld, aldus de FIVB.