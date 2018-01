Zware blessure Cousins werpt schaduw over Pelicans-zege Redactie

27 januari 2018

10u05

Bron: AD.nl 0 NBA New Orleans Pelicans heeft in de NBA de vierde zege op rij geboekt. Het enerverende thuisduel met Houston Rockets eindigde op 115-113. De vreugde over de nipte zege werd bij de Pelicans overschaduwd door een zware blessure bij sterspeler DeMarcus Cousins. Met minder dan 10 seconden op de klok moest hij de strijd staken, waarschijnlijk door een gescheurde achillespees.

Cousins was onlangs nog geselecteerd voor het team van LeBron James voor de komende All Star Game. De Pelicans houden er rekening mee dat hun gangmaker de rest van het seizoen niet meer beschikbaar zal zijn. Hij zorgde tegen de Rockets nog voor een triple-double, zijn tweede in drie duels: 15 punten, 13 rebounds en 11 assists.

Milwaukee Bucks versloeg Brooklyn Nets met 116-91. Giannis Antetokounmpo was topscorer bij de winnende ploeg met 41 punten. Hij maakte zijn rentree na een knieblessure.

Cleveland Cavaliers was voor eigen publiek met 115-108 te sterk voor Indiana Pacers. LeBron James was bij de thuisclub goed voor 26 punten, 11 assists en 10 rebounds.