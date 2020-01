Zoeken naar Zion: waar blijft de nieuwe superster van de NBA? Arend Schreurs

13 januari 2020

10u39 0 NBA Na maanden blessureleed is er eindelijk een eerste lichtpuntje voor Zion Williamson. De meest gehypete ‘rookie’ sinds LeBron James in 2003 traint weer mee met de New Orleans Pelicans. Toeschouwers op de training begint hij alweer te vermaken met spectaculaire dunks en de Pelicans hopen hem dan ook voor eind januari te kunnen laten debuteren.

Met zijn verbluffende ‘slams’ en zijn ongelofelijke fysieke kwaliteiten is Zion Williamson al sinds 2016 een ware internetsensatie. Vol verwachting keken basketbalfans van over de hele wereld uit naar zijn NBA-debuut.

Op 21 juni werd Zion als eerste van zijn lichting gerekruteerd (‘gedraft’) door de New Orleans Pelicans. Na jaren wachten en een fantastisch laatste jaar in college, waarin hij gemiddeld 22,5 punten scoorde, was Zion duidelijk klaar voor de NBA.

Wat Zion — zijn bijnaam ‘Zanos’ verwijst naar Thanos, de ‘bad guy’ uit de Avengers-reeks — zo uniek maakt zijn zijn ‘high-flying’ dunks en zijn explosieve speelstijl. In zijn college-periode was hij al een ‘man among children’: hoe hij met pure kracht en agressie de bal in de ring pompte, hoe hij moeiteloos verschillende meters in de lucht sprong en over zijn tegenstanders dunkte, hoe hij shots op zijn dooie gemak afblokte…

Die explosiviteit kan je zelfs letterlijk nemen: zo speelde Zion in februari vorig jaar zijn Nike-schoenen letterlijk aan flarden. Waardoor meteen de aandelen van de sportkledinggigant een verlies van 1,1 miljard dollar moesten incasseren. Zion hield aan het incident een enkelblessure over.

In oktober liep hij een nieuwe blessure op. Toen scheurde hij zijn meniscus in een voorbereidingswedstrijd tegen de San Antonio Spurs. Verwacht werd dat hij daarmee zo’n 6 tot 8 weken buiten strijd zou zijn.

Het is al de derde knieblessure in Zions prille carrière. Vooral zijn gewicht lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van die problemen. Voor zijn explosieve speelstijl weegt Zion eigenlijk te veel. Van zijn veertiende tot zijn zestiende kwam hij zomaar eventjes 47 kilogram bij. Nu weegt hij er 127, wat van hem de op één na zwaarste speler in de NBA maakt.

Bij elke sprong en elke landing zetten die kilo’s een enorme druk op zijn knieën. Bovendien heeft Zion X-benen, waardoor zijn sprongkracht nog meer geconcentreerd zit op zijn knieën. Zion heeft daardoor ook een mank loopje, alsof hij constant pijn heeft. Tijdens zijn recente revelidatie moest hij daarom opnieuw leren ‘lopen en stappen’. Het valt nog af te wachten of daarmee zijn problemen opgelost zijn.

Volgens David Griffin, de algemeen directeur van de Pelicans, is er nog geen reden tot ongerustheid. Want door Zions unieke fysiek — 127 kg, relatief klein met 198 cm en toch extreem explosief — weet eigenlijk nog niemand hoe die blessures voorkomen kunnen worden: “Hij is een freak of nature. Hij is aangeraakt door de handen van God om te gaan basketballen. Niemand heeft ooit al iemand zoals hem behandeld.”

Met al deze fysieke problemen rijst al snel de vraag of het uberhaupt wel mogelijk is dat hij een langdurige carrière maakt. Een tiental seizoenen van 82 matchen plus dan nog de play-offs spelen, dat eist sowieso een zware tol van je lichaam. Zeker voor een speler die op zijn negentiende al van de ene in de andere blessure sukkelt.

