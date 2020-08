Zoals enkel Jordan het kon: Doncic is de grote held met fenomenale driepunter in slotseconden tegen Clippers DMM

24 augustus 2020

08u48

Bron: NBA 0 NBA Sensatie in de play-offs van de NBA. Luka Doncic (21) heeft met een geweldige ‘buzzer beater’ de stand weer gelijk getrokken in het treffen tussen Dallas Mavericks en LA Clippers. Dat terwijl Toronto Raptors en Boston Celtics vlotjes doorstoten naar de volgende ronde.

Trending op Twitter na Neymar? Luka Doncic. De 21-jarige Sloveen deed vannacht alle monden openvallen met zijn prestatie in de play-offs van de NBA in Disney World. Doncic nam zijn Dallas Mavericks op sleeptouw tegen de op één na beste ploeg uit de Eastern Conference. De Mavericks stonden voor de match van gisteren 2-1 in het krijt tegen de Clippers. Sleutelmatch dus in de eerste ronde van de play-offs.

Net als Michael Jordan indertijd zo goed kon in sleutelmatchen van de play-offs, deed Doncic zich gelden met een waanzinnige prestatie. De Sloveen tekende voor een ferme triple-double: 43 punten, 17 rebounds en 13 assists. Maar er was meer: Doncic was letterlijk en figuurlijk de matchwinnaar.

Met nog 3,7 seconden op de klok mocht Dallas bij een 133-132-achterstand de bal nog één keer in het spel brengen. Alle ogen richtten zich op Doncic, die de bal kreeg en zijn rechtstreekse tegenstander even aan de praat hield. Op het ultieme moment kwam dan toch het shot. Driepunter on the buzzer.

De 133-135-zege van de Mavericks brengt de stand tegen de Clippers op 2-2. Beide teams staan woensdag opnieuw tegenover elkaar in een best of seven. En de beelden van Doncic? Die gaan intussen lustig de wereld rond. Geniet hieronder even rustig mee.

The beautiful game...@luka7doncic wins it with the OT BUZZER-BEATER in #PhantomCam! 🤩#TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/DMzMMm8YIX NBA(@ NBA) link

Luka Doncic goes off for 43 PTS, 17 REB, 13 AST and buries the incredible game-winner to lift the @dallasmavs in OT and tie the series 2-2! #NBAPlayoffs



Trey Burke: 25 PTS, 4 3PM

Tim Hardaway Jr: 21 PTS

Lou Will: 36 PTS

Kawhi Leonard: 32 PTS pic.twitter.com/lH7MJ0WD78 NBA(@ NBA) link

Toronto Raptors en Boston Celtics gaan overtuigend door

De Toronto Raptors en Boston Celtics hebben zich dan weer overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs. Titelverdediger Toronto schakelde de Brooklyn Nets uit met een vierde overwinning op rij in de best-of-seven-serie. Het werd ditmaal 150-122. De Celtics wonnen voor de vierde achtereenvolgende keer van de Philadelphia 76ers (110-106) en zijn ook door. De twee winnende ploegen treffen elkaar nu in de kwartfinales van de play-offs.

Norman Powell en Serge Ibaka, allebei geen basisspeler maar invaller, namen met respectievelijk 29 en 27 punten het leeuwendeel voor hun rekening van de productie van de Toronto Raptors. Guard Kyle Lowry moest al in het eerste kwart naar de kant met een verdraaide enkel. Boston Celtics leunde vooral op Kemba Walker, goed voor 32 punten, en Jayson Tatum, die 28 punten noteerde. Bij Philadelphia scoorde Joel Embiid 30 punten. De strijd ging gelijk op tot 77-77, daarna sloeg Boston mede dankzij Tatum een gat van meer dan 10 punten en dat kwamen de Sixers niet meer te boven.

The updated #NBAPlayoffs picture after Sunday's action! #WholeNewGame pic.twitter.com/r9zFzaUG6b NBA(@ NBA) link