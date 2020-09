Zesde nederlaag op rij voor Julie Allemand en Indiana Fever Redactie

04 september 2020

10u31

Bron: Belga 0 WNBA Indiana Fever heeft voor de zesde keer op rij verloren in de WNBA. Het team van Julie Allemand ging met 81-105 ten onder tegen Phoenix Mercury.

Allemand kwam 28 minuten in actie voor Indiana. Daarin was ze goed voor 10 punten, 5 rebounds en 3 assists. In de stand staat Indiana, dat nog steeds in de running is voor de play-offs (top 8), op de negende plaats met vijf zeges en liefst dertien nederlagen.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.

