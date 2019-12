Zegereeks Milwaukee komt ten einde tegen Dallas, Oklahoma met straffe comeback ODBS

17 december 2019

09u53

Bron: Belga 0 NBA De Dallas Mavericks hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van de Milwaukee Bucks in de NBA. Na achttien overwinningen op rij gingen de Bucks voor eigen publiek onderuit met 116-120. Giannis Antetokounmpo schoot weliswaar maar liefst 48 punten bij elkaar, maar dat was niet genoeg om de negentiende opeenvolgende zege bij te schrijven.

De Bucks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van maximaal 16 punten aan, maar knokten zich terug. In het derde kwart stond de thuisclub zelfs weer even aan de leiding. De Mavericks namen het initiatief echter al snel weer over en wisten ook zonder hun geblesseerde topschutter Luka Doncic een knappe zege te boeken. Seth Curry, het broertje van superster Stephen Curry van de Golden State Warriors, kwam net als zijn Letse teamgenoot Kristaps Porzingis (zie video hierboven) tot 26 punten. De Bucks staan met 24 overwinningen tegenover nu vier nederlagen wel nog steeds ruim aan kop in het oosten.

De Houston Rockets versloegen intussen de San Antonio Spurs na een achterstand van 25 punten te hebben weggewerkt met 109-107. Nog straffer deed Oklahoma City. De Thunder wist tegen de Chicago Bulls een gat van 26 punten op te halen en alsnog te winnen met 109-106.

