Wissel van de wacht bij San Antonio Spurs: Tony Parker na 17 jaar niet meer eerste keuze Valerie Hardie

23 januari 2018

16u50

Bron: NBA, l'Equipe 6 NBA Tony Parker (35) is lang niet de oudste speler in de NBA. Bij Vince Carter (Sacramento) en Manu Ginóbili (San Antonio) staat de teller zelfs al op 40 maar toch lijkt er stilaan een einde te komen aan zijn tijdperk bij San Antonio. Voor Spurs-coach Gregg Popovich is de Fransman namelijk niet meer eerste keuze als point guard. Parker protesteerde niet: "Toen 'Pop' het me vertelde, zei ik: 'Geen probleem'."

Zeventien jaar draait de speler die in Brugge is geboren al mee in de NBA. Zeventien jaar ook bij hetzelfde team - San Antonio - en onder dezelfde coach: Gregg Popovich (68). Toen Parker, pas 28ste in de NBA draft, in 2001 bij de Spurs begon, had hij niet meer dan tien wedstrijden nodig om Popovich te overtuigen - Parker was voortaan zijn eerste spelverdeler. En dat zou nooit veranderen - op de weken of maanden na dat de Fransman buiten strijd was door een blessure. Tot zondag, voor de wedstrijd tegen Indiana (86-94-nederlaag).

Popovich had z'n trouwe luitenant voorheen apart genomen en gezegd dat hij niet langer eerste keuze was. Parker is voortaan de doublure van point guard Dejounte Murray. "Pop zei me dat hij meende dat de tijd rijp was om met een andere speler te starten," vertrouwde de 35-jarige speler nadien de pers toe. "Toen hij me dat vertelde, had ik zoiets van: 'Geen probleem.' Het is Manu Ginobili overkomen, Pau Gasol ook, je weet dat die dag ooit zal komen. Ik steun zijn beslissing. Als Pop oordeelt dat dat het beste is voor het team, zal ik DJ zo goed mogelijk bijstaan."

Eind november nog maakte Tony Parker zijn rentree in de NBA na een revalidatie van zeven maanden door een gescheurde pees in zijn linkerbovenbeen. 21 matchen stond hij weer in de basis, al gaf de Fransman wel toe dat hij het niet altijd makkelijk was, bekende hij aan ESPN. "Als je net je comeback maakt, zit je vol adrenaline. Ik had tonnen energie en de eerste tien wedstrijden voelde ik me geweldig. En dan knalde ik tegen een muur aan." De teamarts stelde Parker gerust: hij zou toch tien of elf maanden nodig hebben voor hij weer op niveau zou zijn. "Ik moet geduldig zijn," besefte Parker.

Zijn statistieken volgden evenwel niet. Die minderden jaar na jaar. In 2014, toen hij met Spurs zijn vierde NBA-titel won, zat hij nog aan 30 minuten, 17 punten en 6 assists. Drie jaar later zijn z'n gemiddeldes gedaald naar 22 minuten, 8 punten en 4 assists. Begrijpelijk dat Popovich aan opvolging dacht.

Dat Parker nu op de bank moet beginnen, is geen schande. De Franse sportkrant l'Equipe merkte op dat hun landgenoot als enige van vóór de lichting van 2005 op de positie van point guard nog titularis was. Bij San Antonio stond Parker 1.364 keer op 1.386 matchen aan de opworp, of 98,4 procent van alle matchen. Naast zijn vier NBA-titels (2003, 2005, 2007- waarin hij werd verkozen tot MVP - en 2014) won Parker met Frankrijk ook Europees goud in 2013, EK-zilver in 2011 en EK-brons in 2005 en 2015.

Wie denkt dat Parker met zo'n palmares stilaan aan stoppen denkt, vergist zich. Ook al loopt zijn contract na dit seizoen af, de Fransman wil met een rond getal afzwaaien, met twintig jaar dienst in de NBA op z'n teller - tot 2021 dus.