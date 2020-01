Williamson geeft meteen thuis bij langverwacht debuut: vier driepunters op rij in laatste kwart DMM

23 januari 2020

08u43

Bron: NBA 0 NBA Geen NBA-debuut waar ze de voorbije jaren meer naar uitkeken in de VS dan dat van Zion Williamson. Vannacht was het zover voor de 19-jarige Rookie van de New Orleans Pelicans. Hij gaf meteen thuis.

Wat was het lang wachten op Williamson, zeg. De New Orleans Pelicans willen meestrijden om een ticket voor de play-offs, maar in het seizoensbegin werden 13 wedstrijden op rij verloren. De ploeg uit New Orleans is intussen aan de beterhand, maar met een 12de stek in de Eastern Conference van de NBA moet het beter. Zonder de 19-jarige tienersensatie wil het niet echt lukken.

Die tienersensatie had het de voorbije maanden niet makkelijk. Williamson liep in de seizoensvoorbereiding een gescheurde meniscus op. Om zeker te zijn dat hij honderd procent fit was, beslisten de Pelicans hem drie maanden te laten revalideren - een stuk langer dan de aangekondigde zes tot acht weken. Tegen de San Antonio Spurs was het vannacht eindelijk zover.

Williamson kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk liet hij toch 22 punten noteren. Zion liet vooral in het laatste kwart zijn klasse zien. De bijna 2 meter lange tiener bracht de Pelicans aan de leiding door zeventien punten op rij te maken, onder meer door vier driepunters na elkaar in het mandje te gooien. Zo’n vijf minuten voor tijd ging Williamson naar de kant, helaas gaven de Pelicans de wedstrijd zonder hem alsnog uit handen: 117-121.

Next big thing

Williamson wordt in NBA-middens gezien als the next big thing, de speler die in staat zou zijn om in de voetsporen van LeBron James te treden. Hij sloot zijn universiteitscarrière bij Duke al na één jaar af, met meer dan 500 punten, 50 blocks en 50 steals - alleen Kevin Durant en Anthony Davis deden hem dat voor. Durant omschreef Williamson als een speler die je maar één keer in een generatie tegenkomt.

Zijn speelstijl is zonder meer spectaculair. Explosief. Zelfs met 129 kilo balast springt Williamson bijzonder hoog. Hij dunkt krachtig over grote centers heen. Onhoudbaar. En ondanks zijn 1m98 is hij erg wendbaar en snel. Williamson is ambidexter, net zoals Kobe Bryant en Kyrie Irving - hij kan alles met beide handen. In de 109 minuten en 4 matchen die hij tijdens het preseason speelde, scoorde Zion Williamson gemiddeld 23,3 punten (aan 71.4 procent), pakte 6,5 rebounds en gaf 2,3 assists - ongeziene cijfers voor een rookie, zelfs LeBron James haalde dat niet.

🌎🏀 @Zionwilliamson's (22 PTS, 4-4 3PM) 4th triple as heard around the world thread!



The #1 overall pick scored 17 straight 4th quarter points for the @PelicansNBA in his NBA debut.



