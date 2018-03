Wie is nu de beste? "Beter dan MJ kàn niet, zou je denken, maar wat LeBron nu presteert, is toch ook uitzonderlijk", zegt Ann Wauters LeBron James evenaart record Michael Jordan: scoort voor 866ste keer minstens 10 punten op rij in NBA Valerie Hardie

29 maart 2018

17u25 0 NBA Het is een onmogelijke discussie maar wel eentje die leeft in het basketbal: is NBA-vedette LeBron James (33) intussen beter dan Michael Jordan ooit was? Overtreft de leerling de meester? Of blijft His Royal Airness voor eeuwig en altijd onaantastbaar?

LeBron James of Michael Jordan - de verdeeldheid onder de kenners is groot. Jordan is een mythe, die haast op zijn eentje de Chicago Bulls als 'merk' populair maakte. Zes keer leidde MJ zijn team naar de finale van de NBA, zes keer won hij de titel: van 1991 tot 1993 en van 1996 tot 1998. "MJ blijft MJ", drukt basketbalspeelster Ann Wauters het uit. "Voor een hele generatie is en blijft hij de beste speler ooit. In mijn herinnering is Jordan ook de eerste die de NBA zo gigantisch bekend maakte in Europa, zeker toen hij in 1992 met het originele Dream Team meedeed aan de Spelen in Barcelona. Zijn buzzer beaters met de Bulls zijn in het geheugen gegrift. Beter dan MJ kàn niet, zou je denken, maar ik moet toegeven dat wat LeBron nu aan het presteren is, toch ook uitzonderlijk is. Hoe hij met de Cavaliers twee jaar terug toch nog kampioen werd - na een 1-3-achterstand tegen Golden State - dat is toch van een andere planeet."

