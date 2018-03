Westbrook schaart zich met honderdste triple-double in illuster rijtje DMM

14 maart 2018

Russell Westbrook heeft de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om zich in een illuster rijtje te voegen. Nadat hij maandag met zijn 99e triple-double zijn team Oklahoma City Thunder langs Sacramento had geholpen, volgde een dag later nummer 100 bij Atlanta Hawks.

Bij een triple-double komt een speler in een wedstrijd zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers. Slechts drie spelers in de historie van de NBA kwamen voor Westbrook tot honderd of meer triple-doubles: Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107). Thunder won met 119-107 van de Hawks en boekte daarmee de vierde zege op rij. De 29-jarige Westbrook kwam tot 32 punten, 12 rebounds en 12 assists.

De uitslagen:

LA Lakers - Denver 112 - 103

San Antonio - Orlando 108 - 72

Atlanta - Oklahoma City 107 - 119

Brooklyn - Toronto 102 - 116

New York - Dallas 97 - 110

Philadelphia - Indiana 98 - 101

Washington - Minnesota 111 - 116

Phoenix - Cleveland 107 - 129

Utah - Detroit 110 - 79

Chicago - LA Clippers 106 - 112

New Orleans - Charlotte 119 - 115

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 50 17 74,6 (x)

2. Boston 46 21 68,7 (x)

3. Indiana 40 28 58,8

4. Cleveland 39 28 58,2

5. Washington 38 30 55,9

6. Philadelphia 36 30 54,5

7. Milwaukee 36 31 53,7

8. Miami 36 32 52,9

9. Detroit 30 37 44,8

10. Charlotte 29 39 42,6

11. New York 24 44 35,3

12. Chicago 23 44 34,3

13. Brooklyn 21 47 30,9

14. Orlando 20 48 29,4 (uit)

15. Atlanta 20 48 29,4 (uit)

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 53 14 79,1 (x)

2. Golden State 51 16 76,1 (x)

3. Portland 41 26 61,2

4. Oklahoma City 41 29 58,6

5. New Orleans 39 28 58,2

6. Minnesota 40 29 58,0

7. LA Clippers 37 29 56,1

8. Utah 38 30 55,9

9. San Antonio 38 30 55,9

10. Denver 37 31 55,4

11. LA Lakers 31 36 46,3

12. Dallas 22 46 32,4 (uit)

13. Sacramento 21 47 30,9 (uit)

14. Phoenix 19 50 27,5 (uit)

15. Memphis 18 49 26,9 (uit)

(x) geplaatst voor de Play-offs

(uit) uitgeschakeld voor de Play-offs

Programma van woensdag:

Orlando - Milwaukee

Boston - Washington

Sacramento - Miami

