Weergaloze Doncic loodst Dallas voorbij Houston, Clippers en Nuggets blijven winnen MGL

25 november 2019

09u22 0 NBA Een Sloveen van 20 jaar domineert op dit moment de NBA. Luka Doncic is de naam. Hij profileert zich nu al als dé leider van de Dallas Mavericks. De spelverdeler dirigeerde zijn team gisteren met een knalprestatie voorbij het Houston van James Harden. Ook de LA Clippers en de Denver Nuggets wonnen hun wedstrijd.

Aan de rust stond het al 60-78 in het Toyota Center. Doncic startte als een komeet aan de wedstrijd en zorgde constant voor een kloof van om en bij de tien punten met de thuisploeg. Aan het einde van de match klokte Doncic af op 41 punten, tien assists en zes rebounds. Z’n ploegmaat Porzingis scoorde er 23 en pakte dertien rebounds. Bij de Rockets was Harden goed voor 32 punten, elf assists en negen rebounds. Net geen triple double dus voor de MVP van 2017-2018. Dallas won uiteindelijk met 123-137.

Clippers en Nuggets winnen makkelijk

Met die overwinning komt Dallas nu op de vierde plaats in het westen. Ze moeten enkel de LA Lakers, Denver en de LA Clippers laten voorgaan. Die laatste twee wonnen gisteren ook hun wedstrijd. Denver rekende thuis af met Phoenix. Paul Millsap was het best bij schot met 23 punten. Jamal Murray en Will Barton scoorden elk 22 punten. Nikola Jokic blonk dan weer uit onder de korf. De Serviër plukte dertien rebounds. Bij Phoenix haperde de machine van Devin Booker. Hij kwam niet verder dan twaalf punten.

De LA Clippers haalden het met 134-109 vrij makkelijk van New Orleans. Vedette van de avond was niet Kawhi Leonard of Paul George maar wel Montrezl Harrell. De Center van de thuisploeg kwam van de bank, maar scoorde wel 34 punten en plukte twaalf rebounds. Leonard scoorde er 26 en gaf zes assists. Paul George was goed voor achttien punten. Bij New Orleans was opnieuw Brandon Ingram het meest trefzeker. Hij scoorde 24 punten en plukte acht rebounds.

Verder konden de Brooklyn Nets het nipt halen van de geplaagde New York Knicks. Spencer Dinwiddie gooide dertig punten binnen voor de Nets. Het werd 101-103 in Madison Square Garden. Sacramento ten slotte haalde het op het veld van de Washington Wizards met 106-113. Harrison Barnes scoorde 26 punten voor de Kings.