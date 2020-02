Weergaloze Beal verliest met Washington, maar evenaart wel straffe statistiek van... Kobe Bryant MXG

25 februari 2020

10u56 0 NBA De Washington Wizards hebben gisteren net niet kunnen stunten tegen de Milwaukee Bucks, de autoritaire leider in de Eastern Conference. Washington dwong verlengingen af, maar moest toch het hoofd buigen: 134-137. Bradley Beal (55 punten) was opnieuw de grote man bij de Wizards. De tweevoudige All-star scoorde voor de tweede wedstrijd op rij meer dan 50 punten. De eerste speler die daarin slaagt sinds Kobe Bryant.

Zondag was Beal (26) al outstanding op bezoek bij de Chicago Bulls. De shooting guard van de Wizards gooide 53 punten binnen, maar Washington verloor. Daarmee bereikte Beal wel een persoonlijk record. Tegen Milwaukee scherpte hij dat record nog wat aan. Hij scoorde er tegen de Bucks 55, maar het mocht opnieuw niet baten. Beal maakte 22 punten in het vierde kwart en scoorde er nog eens zeven in de extra tijd.

(Lees verder onder de tweet)

Another career-high for Beal 💪@RealDealBeal23 follows up his career-high 53 PTS last night with 55 tonight. pic.twitter.com/goKAOZT2V5 NBA(@ NBA) link

Het is de eerste keer sinds 2007 dat iemand erin slaagt om twee wedstrijden op een rij meer dan 50 punten te scoren. In maart van dat jaar scoorde Kobe Bryant maar liefst vier wedstrijden naeen meer dan 50 punten, waarvan zelfs twee keer meer dan 60. Beal slaagde in z’n kunstje net op de avond dat ‘The Black Mamba’ herdacht werd in het Staples Center in Los Angeles.

Bradley Beal becomes the first player to score 50+ points on back-to-back nights since Kobe Bryant (Mar. 2007). pic.twitter.com/9oUwxgUcvG NBA.com/Stats(@ nbastats) link

Soeverein Milwaukee

Bij de bezoekers werd Khris Middleton met 40 punten topschutter. Antetokounmpo eindigde met 22 punten (plus 14 rebounds). Milwaukee (49-8) verstevigde zijn leidersplaats in de Eastern Conference, waar Washington (20-36) als negende voorlopig net naast de play-offs grijpt.

Philadelphia, nummer vijf in de stand, behaalde een 129-112 zege tegen staartploeg Atlanta. De Kameroense vedette van de 76ers Joel Embiid lukte met 49 punten (plus 14 rbs) ook al een persoonlijk record.