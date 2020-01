Weduwe Kobe Bryant deelt hartverscheurende foto en laat voor het eerst van zich horen: “We zijn er helemaal kapot van” YP

30 januari 2020

06u51

Bron: Instagram, PEOPLE 72 Kobe Bryant overleden Het is nu vier dagen geleden dat Kobe Bryant (41) en zijn dochtertje Gianna (13) samen met zeven anderen het leven lieten bij een helikoptercrash. Weduwe Vanessa Bryant liet middels een statement op Instagram zopas een eerste keer van zich horen na het vreselijke voorval. “Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoeveel pijn dit nu doet”, klinkt het in de uiterst emotionele boodschap.

Hieronder de vertaling van het statement op haar Instagrampagina:

“Mijn meisjes en ik willen de miljoenen mensen bedanken die ons hebben gesteund in deze vreselijke periode. Bedankt voor jullie gebeden, we hebben ze zeker en vast nodig. We zijn compleet verwoest door het verlies van mijn liefhebbende echtgenoot Kobe – de geweldige vader van onze kinderen; en mijn mooie, lieve Gianna – een liefdevolle, attente en schitterende dochter en fantastische zus van Natalia, Bianka en Capri.”

“We leven ook diep mee met de andere families die zondag hun dierbaren moesten afgeven en we delen al hun leed.”

“Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoeveel pijn dit nu doet. Ik troost me met het feit dat Kobe en Gigi beiden wisten hoe graag ze gezien waren. We waren ongelofelijk gezegend hen in ons leven te mogen hebben. Ik wou dat ze voor altijd hier bij ons waren. Ze werden veel te snel bij ons weggerukt.”

“Ik weet niet wat er nog op ons afkomt en het is onmogelijk om ons een leven zonder hen in te beelden. Hoe zwaar ook, we proberen ons door de dag te worstelen. Kobe en Gigi waken over ons. Onze liefde voor hen is eindeloos – onmeetbaar. Ik wou dat ik hen kon knuffelen, kussen en zegenen. Dat ik ze hier voor altijd bij ons kon hebben.”

“Bedankt om jullie lief, leed en steun met ons te delen. We vragen jullie ook om onze privacy te respecteren, want we moeten onze weg nog vinden in deze nieuwe realiteit.”

Het is de eerste keer dat Vanessa van zich laat horen na de vreselijke gebeurtenissen. Kort nadien sloot ze haar profiel af voor het grote publiek, maar enkele uren voor het statement waarvan hierboven sprake veranderde ze wel al haar profielfoto naar een hartverscheurend beeld van haar twee overleden oogappels. De knuffel tussen vader en dochter vond plaats in 2016 in Toronto, tijdens een van zijn laatste all-starwedstrijden.

“Vanessa kan geen zin uitbrengen zonder in tranen uit te barsten”

Kobe en Vanessa Bryant, toen respectievelijk 22 en 18 jaar oud, stapten in 2001 in het huwelijksbootje. Met Natalia (17), Gianna (13), Bianka (3) en Capri (zeven maanden) vier dochters, maar het gezin werd afgelopen zondag dus op abrupte manier uit elkaar gescheurd. Een bron dichtbij het gezin schetste eerder bij het Amerikaanse PEOPLE hoe het er momenteel aan toegaat ten huize Bryant. “Vanessa is er kapot van. Ze kan zich amper staande houden en slaagt er niet in een zin af te maken zonder daarbij in tranen uit te barsten. Maar ze doet haar uiterste best, voor de andere meisjes. Zij moet nu tonen dat ze de sterkste is.”

“Op zoiets kán je je gewoonweg niet voorbereiden”, gaat de insider verder. “Vanessa en Kobe hadden hun ups en downs, maar ze waren wel soulmates. Ze zag in hem haar partner voor het leven. Gelukkig wordt ze nu omringd door mensen die haar en Kobe graag zien. Ze krijgt heel veel steun, maar het rouwproces zal nog heel lang duren”, besluit de bron.

Ook Lakers reageren

Ook de LA Lakers, de club waar Bryant furore maakte, heeft voor het eerst gereageerd na de tragedie. “We zijn er helemaal kapot van, het zal nooit meer hetzelfde zijn na het plotse verlies van Kobe Bryant en zijn dochter Gianna. Onze gedachten zijn bij Vanessa, de familie en de families van de andere passagiers. Woorden kunnen niet beschrijven wat Kobe betekent voor de Lakers, de fans en de stad. Hij was een basketballer, maar ook een liefhebbende vader, man en ploegmaat. Hun liefde en licht zit voor altijd in ons hart.”