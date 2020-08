Wedstrijden in NBA hervatten zaterdag Redactie

28 augustus 2020

19u17

De wedstrijden in de play-offs van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA zullen zaterdag hervatten. Dat hebben de NBA en spelersvakbond NBPA (National Basketball Players Association) gemeld.

Joint NBA and NBPA statement: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs NBA(@ NBA) link

De voorbije twee dagen werden de NBA-duels uitgesteld, nadat spelers woensdag uit protest na het politiegeweld tegen een zwarte man in Kenosha in de staat Wisconsin het veld weigerden te betreden. Spelers van onder meer de Milwaukee Bucks kwamen toen voor hun wedstrijd niet op het veld in de basketbalarena en bleven in de kleedkamer. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin, waar het incident plaatsvond.

De NBA laat nu weten dat de competitie zaterdag hervat. Vrijdag staan er dus nog geen wedstrijden op de planning, die zijn nog uitgesteld. Het akkoord komt er na overleg tussen een delegatie spelers en bestuursleden van de dertien clubs die in de ‘bubbel’ in Orlando aanwezig zijn. Ook spelersvakbond NBPA nam aan de gesprekken deel.

De vrouwencompetitie WNBA, met daarin onze landgenotes Emma Meesseman en Julie Allemand, sloot zich woensdag bij de beslissing van de NBA aan. Ook hun partijen van donderdag werden nog uitgesteld, maar bij hen hervat de competitie al vrijdag.

De zwarte Jacob Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.

Het neerschieten van Jacob Blake komt er na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld.

