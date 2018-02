Washington en Utah pakken volle buit, Nowitzki rondt kaap van 50.000 NBA-minuten XC

06 februari 2018

09u50

Bron: Belga 0 NBA Washington heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) een uitzege behaald op het veld van Indiana. De wedstrijd eindigde op 102-111.

Washington telde, met maar liefst acht spelers die meer dan tien punten scoorden, tal van uitblinkers in de rangen. Bradley Beal nam voor de Wizards, die hun vijfde zege op rij boekten, 21 punten voor zijn rekening. Washington staat in de Eastern Conference op de vierde stek met 31 zeges en 22 nederlagen.

Ook Utah heeft de goede vorm beet, en liet New Orleans geen kans (109-133). Het trio Rodney Hood, Ricky Rubio en Rudy Gobert blonk in het winnende kamp uit met respectievelijk dertig, twintig en 19 punten. Het is voor Utah de zesde opeenvolgende overwinning.

Nowitzki in knap rijtje

Dallas kon op bezoek bij LA Clippers niet winnen (104-101). Dirk Nowitzki gaat bij Dallas wel de geschiedenisboeken in. De 39-jarige Duitser, die in 2011 de titel veroverde, rondde de kaap van 50.000 minuten in de NBA. Iets wat enkel Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd en Elvin Hayes hem voordeden.