Warriors winnen zonder rist sterspelers van Lakers LPB

15 maart 2018

08u29

Bron: anp 0

Zonder zijn geblesseerde sterspelers Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green hebben de Golden State Warriors toch een zege geboekt in de NBA. Ze wonnen met 117-106 van Los Angeles Lakers en voorkwamen daarmee een derde nederlaag op rij. Kevin Durant speelde wel mee en deed zijn werk naar behoren. Hij maakte 26 punten voor de regerend NBA-kampioen uit Oakland. Nick Young kwam tot 18 punten. Bij de Lakers was Julius Randle de topscorer met 22 punten. Het was al voor de zevende keer op rij dat de Warriors wonnen van de Lakers.