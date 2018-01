Warriors winnen opnieuw titanengevecht tegen Cavaliers in NBA Redactie

Bron: ANP 0 Photo News NBA De basketballers van Golden State Warriors hebben het titanengevecht met Cleveland Cavaliers opnieuw in hun voordeel beslecht. Het topteam uit Californië won met 118-108.

Het was de tweede ontmoeting in dit seizoen tussen de kampioen en de vicekampioen van vorig seizoen. De Warriors waren eind december ook te sterk (99-92).

De Warriors hadden even de tijd nodig op gang te komen. De thuisploeg uit Cleveland had in de eerste helft licht de overhand. Maar in het tweede deel van topper trok de ploeg uit Oakland door, met name dankzij de scores van Kevin Durant (32 punten) en Stephen Curry (23 punten). Vedette LeBron James noteerde 32 punten voor de Cavaliers.

