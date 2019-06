Waarom je om 3 uur ‘s nachts naar de NBA moet kijken Redactie

13 juni 2019

17u30 0 NBA De NBA nadert zijn ontknoping. De titelstrijd tussen de Toronto Raptors en Golden State Warriors is razend spannend. Vrijdagnacht vanaf drie uur, onze tijd, kan het Canadese team de NBA-titel binnenhalen. Het zou de eerste keer zijn dat de Raptors de titel pakken. Maar Golden State kan ook nog een allesbeslissende Game 7 afdwingen, als het vrijdagnacht in eigen huis wint.

Spannende strijd

De Toronto Raptors leiden in de onderlinge duels met 3-2. Wie het eerst vier matchen kan winnen, kroont zich tot kampioen. Dat de strijd spannend is, blijkt niet alleen uit de tussenstand, maar ook uit de laatste match. Die eindigde op een nipte winst met 105 tegen 106 voor Golden State.

Steph ties it.

Klay takes the lead. #StrengthInNumbers#NBAFinals pic.twitter.com/uW1tjqxEXF NBA TV(@ NBATV) link

Helaas voor de Warriors zagen ze wel sterkhouder Kevin Durant uitvallen. De speler was net terug uit een lange blessure, toen hij tijdens de match een vreselijke blessure aan de achillespees opliep. Golden State zal Durant voor de rest van de finals moeten missen.

Historisch

Deze NBA-finals kunnen ook de geschiedenis boeken ingaan. Het zou de eerste keer zijn dat Toronto de titel in de meest prestigieuze basketbalcompetitie grijpt. Maar de Raptors zijn nog niet zegezeker. De Golden State Warriors staan sinds 2015 al elk jaar in de finale, en verloren slechts één keer, in 2016. Als Golden State nu de titel grijpt, kan het zorgen voor een ‘threepeat’, door drie opeenvolgende kampioenschappen te winnen. Het is geleden van de LA Lakers, begin 2000, dat een team nog eens drie jaar op rij kampioen kon spelen.

Ongeziene sfeer

Dat ze in Toronto geschiedenis kunnen schrijven, weten ze maar al te goed. De stad leeft voor zijn basketbalteam en er hangt een ongekende sfeer rond de matchen. De match van vrijdagnacht wordt weliswaar in Californië gespeeld, want Golden State is de thuisploeg.

Bekende fans

De NBA, en zeker de finals, trekken ook heel wat bekende gezichten. Zo is rapper Drake een superfan van de Toronto Raptors en laat hij zich vaak op social media of langs de zijlijn uit als hevige supporter. Zo riep hij onlangs nog naar Draymond Green (Golden State Warriors) dat de ploeg ‘rotzooi was’. En kon hij het ook niet laten om de speler te treiteren op social media. Maar Drake toonde ook zijn lieve kant, door Kevin Durant een hart onder de riem te steken na de vreselijke blessure uit Game 5.

