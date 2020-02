Waanzinnige dunks, nieuw format en emotioneel eerbetoon: All-Star Weekend belooft vuurwerk MDRW

14 februari 2020

17u27

Bron: Belga 0 Sport NBA Morgen is het weer zover. Dan slaat het NBA-circus de tenten op in Chicago voor het All-Star weekend. Dat is traditioneel één van de hoogtepunten van het seizoen. Enkele dingen om naar uit te kijken.

Vanaf morgen staat alles in het teken van het All-Star weekend. Dan neemt Team World het op tegen Team USA. Dat zijn de beste jongeren van Amerika tegenover de beste buitenlanders. De dag daarop vindt de driepunt- en dunk contest plaats. En zondag staat het toetje op het programma: de All-Star game.

Die All-Star game krijgt een grondige make-over. Elk van de eerste drie quarters zal een wedstrijd op zich vormen. Na de twaalf minuten van elke periode krijgt het winnende team 100.000 dollar. Dat bedrag zal naar een goed doel naar keuze gaan. Bij het begin van het tweede en derde quarter wordt de score op 0-0 gezet. Alle punten worden dan weer wel opgeteld bij aanvang van het laatste quarter. Daarin is het doel het aantal punten te behalen, bestaande uit de score van het team aan de winnende hand plus 24. Die 24 verwijst naar het shirt dat Kobe Bryant droeg in het tweede deel van zijn carrière bij de LA Lakers.

LeBron James

LeBron James heeft geen introductie meer nodig. De ondertussen 37-jarige Amerikaan is meer dan ooit hét gezicht van de NBA. Vorig jaar was er wel één om snel te vergeten. Voor het eerst in zijn carrière was hij lange tijd out. Een vervelende liesblessure hield “The King” enkele maanden aan de kant. Ook hij is dus menselijk. Het jaartje teveel, hoorde je veel mensen denken. Maar LeBron bewijst alle critici opnieuw het tegendeel. In zijn zeventiende seizoen is LeBron nog steeds één van de beste spelers van de NBA. Dit seizoen jaagt hij - samen met zijn ‘partner in crime’ Anthony Davis - op een vierde titel.

Anthony Davis

“Ik ben naar de Lakers gekomen om prijzen te pakken”, dat zei Davis tijdens zijn voorstelling bij de club uit Los Angeles. Dit seizoen maakt hij alvast een verpletterende indruk. De 26-jarige Amerikaan domineert onder de borden en is één van de redenen waarom de Lakers op kop staan in het Westen. Davis, bijgenaamd “The Brow” vanwege zijn doorlopende wenkbrauw, is extreem mobiel voor zijn lengte. De All-Star Game in Chicago wordt extra speciaal voor de center. Hij speelt een thuismatch in zijn geboortestad.

Kawhi Leonard

Hij heeft niet het charisma van LeBron James of de mondigheid van Stephen Curry. Maar vergis je niet: Kawhi Leonard is wel degelijk één van de beste spelers in de NBA. Hij schreef vorig jaar geschiedenis door de Toronto Raptors aan een eerste titel te helpen. Maar lang bleef Leonard daar niet. Na amper één jaar verhuisde hij al weer naar de Los Angeles Clippers. Leonard is één van de beste verdedigers in de NBA. Daarbij komen zijn extreem grote handen goed van pas. Schrik niet: vijfentwintig centimeter. Ruim zes centimeter groter dan de gemiddelde mannenhand. Het leverde hem de bijnaam “de klauw” op.

Luka Dončić

Dončić raasde in zijn debuutseizoen als een storm door de NBA. Van een aanpassingsperiode was absoluut geen sprake. Als Rookie was hij goed voor gemiddeld bijna 22 punten. Ongezien in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Jong geleerd is oud gedaan. Onder dat moto speelde de Sloveen op zijn zestiende de pannen van het dak bij Real Madrid. En die lijn trok hij gewoon door in de NBA. In zijn eerste jaar bij de Dallas Mavericks werd hij al vergeleken met Michael Jordan en LeBron James. Ook in zijn tweede seizoen gooit Dončić hoge ogen. The sky is the limit voor deze wonderboy.

James Harden

In de luwte van jongens als LeBron en Dončić is ook James Harden aan een uitstekend seizoen bezig. De MVP van twee jaar geleden is dit seizoen goed voor 35 punten per wedstrijd. Een straat voorsprong op de concurrentie. “The Beard” deelt bovendien zeven assists per wedstrijd uit. Dat maakt Harden samen met zijn teamgenoot Westbrook een grote kandidaat voor de MVP-trofee. Toch is er nog één groot gemis op zijn palmares: de titel.

Giannis Antetokounmpo

Voor het tweede jaar op rij staat Team Antetokounmpo tegenover Team LeBron. Vorig jaar trok die laatste het laken naar zich toe. Dat zal de boomlange Griek niet graag nog eens zien gebeuren. Antetokounmpo staat garant voor spectaculaire dunks en afgeblokte shots. Ideaal voor de All Star-game dus. Mede door die spectaculaire acties werd hij vorig jaar uitgeroepen tot MVP van de reguliere competitie. De Milwaukee Bucks - onder leiding van Antetokounmpo - staan resoluut op kop in de NBA.

Joel Embiid

Joel Embiid is een laatbloeier. Veel NBA-vedetten kregen basketbal met de paplepel mee. Niet Embiid, hij startte pas op zijn vijftiende met het spelletje. Maar wat goed is, komt snel. De Kameroener is op zijn 25ste één van de beste centers van de NBA. Straf weetje: Embiid wees enkele jaren geleden een date met popster Rihanna af. Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus.

Pascal Siakam

Siakam is wellicht één van de minder bekende namen op dit lijstje. Nochtans had hij - samen met Kawhi Leonard - een belangrijke hand in de titel. Dat leverde de Kameroener de prijs van “Most Improved Player” op. Siakam bevestigt dit seizoen met 23 punten per match.

Trae Young

Net zoals leeftijdsgenoot Dončić is Trae Young een absolute sensatie in de NBA. De 21-jarige Amerikaan wordt vaak in één adem genoemd met scherpschutter Steph Curry. De vergelijking is treffend. Young gooit de bommen vanop onmogelijke afstanden binnen en schakelt zijn tegenstanders met gemak uit. Net zoals Curry is Young fysiek beperkt.

Kemba Walker

De 29-jarige Walker is tussen al dat jonge geweld één van de meer ervaren spelers. Over de jaren heen verzamelde hij al vier All-Star optredens. De spelverdeler verruilde de Charlotte Hornets dit seizoen voor de Boston Celtics. Walker is veruit één van de snelste spelers van de NBA.