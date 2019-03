Volgend jaar voor het eerst een NBA-wedstrijd in Parijs XC

28 maart 2019

15u21

Bron: ANP 0 NBA De Franse hoofdstad Parijs huisvest volgend jaar voor het eerst een wedstrijd uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Charlotte Hornets en Milwaukee Bucks treffen elkaar op 24 januari 2020 in de AccorHotels Arena, voorheen bekend als de Bercy Arena. De afgelopen jaren werd al negen keer een ‘overzeese’ NBA-wedstrijd gehouden in Londen, nu is Parijs aan de beurt.

Bij Charlotte Hornets spelen twee Franse basketballers, Tony Parker en Nicolas Batum. “We zijn trots dat we de eerste reguliere wedstrijd uit de NBA in Parijs mogen spelen”, zegt voormalig topbasketballer Michael Jordan, nu de voorzitter van de Hornets. “Ik heb tijdens mijn carrière in de voorbereidingen wel eens in Frankrijk gespeeld. De Franse fans hebben passie voor de NBA.”

BREAKING | Schrijf het in jullie agenda! ✅🗓 24.01.20, @Bucks vs. @hornets Voor de eerste keer ooit een NBA-competitiewedstrijd in Parijs!#NBA #NBAParis pic.twitter.com/s57a5yy8o8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link