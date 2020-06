Vince Carter (43), de enige speler die in vier verschillende decennia actief was in NBA, zet punt achter succescarrière GVS

25 juni 2020

19u31 0 NBA Basketbalspeler Vince Carter heeft in een podcast officieel bevestigd dat zijn NBA-carrière er na 22 seizoenen op zit. De 43-jarige Amerikaan verklaarde eerder al dat hij bezig was aan zijn laatste seizoen. Door de coronapandemie eindigde dat eerder dan verwacht. Zijn club, de Atlanta Hawks, behoort niet tot de 22 teams die in Disney World, Orlando, het seizoen afmaken.

Carter is de enige speler die in vier verschillende decennia actief was in de NBA. Niemand speelde meer seizoenen. Voor ‘Vinsanity’ aan zijn 22ste seizoen begon, werd het record gedeeld door de ‘Club van 21': Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Willis en Kevin Garnett.

In 1998 startte Carter zijn NBA-carrière bij de Toronto Raptors. Nadien speelde hij voor New Jersey Nets (2004-2009), Orlando Magic (2009-2010), Phoenix Suns (2010-2011), Dallas Mavericks (2011-2014), Memphis Grizzlies (2014-2017), Sacramento Kings (2017-2018) en Atlanta Hawaks (2018-2020).

In het seizoen 1998-1999 werd Carter tot ‘Rookie of the Year’ verkozen. Acht keer zat hij in het All Star Team. Met de Verenigde Staten veroverde hij in 2000 in Sydney olympisch goud. Vooral zijn atletische speelstijl en spectaculaire dunks maakten hem populair. Met zijn trucs op de Slam Dunk Competition 2000 zorgde hij voor een nieuwe standaard op deze basketbalshow.

Zijn laatste wedstrijd speelde Carter op 11 maart. Het werd een 131-136 nederlaag tegen de New York Knicks. Hij scoorde 25.728 punten in zijn NBA-carrière, slechts achttien spelers deden beter.