VIDEO. Zieke LeBron James loodst LA Lakers met 76e ‘triple double’ uit carrière voorbij Pelicans

22 december 2018

09u08

Bron: ANP, Belga 0 NBA Met een ietwat zieke LeBron James in de ploeg was Los Angeles Lakers te sterk voor New Orleans Pelicans in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 112-104. James noteerde 22 punten, 12 rebounds en 14 assists, zijn derde zogeheten ‘triple double’ van dit seizoen en de 76e in zijn carrière.

Bij de verliezende ploeg uit New Orleans was Anthony Davis uitblinker met 30 punten en 20 rebounds. Ook hij was ziek voor de wedstrijd en een twijfelgeval, maar kon uiteindelijk wel spelen. Dat gold dus ook voor vedette James van de Lakers, die de middag voor het duel nog op bed lag.

Toronto Raptors versloeg in eigen huis Cleveland Cavaliers: 126-110. Kawhi Leonard was topschutter met 37 punten. De Raptors verstevigden met hun 25e zege van dit seizoen de koppositie in de Eastern Conference. Cleveland, de voorbije vier seizoenen driemaal finalist en eenmaal NBA-kampioen (2016), blijft op de sukkel en is nu laatste in de Eastern Conference (8 zeges-25 nederlagen).

Tot slot ging Boston voor eigen publiek met 107-120 onderuit tegen Milwaukee. Giannis Antetokounmpo (30 ptn) zorgde er bijna eigenhandig voor dat de Celtics hun derde nederlaag op rij leden. Voor de Bucks is het de zesde zege in zeven wedstrijden, ze blijven zo met 22 overwinningen en negen nederlagen in het spoor van leider Toronto. Boston is vijfde in het Oosten (18 zeges-13 nederlagen).

