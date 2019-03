VIDEO. Zege van Houston tegen Sacramento levert OKC en San Antonio tickets voor play-offs op YP

31 maart 2019

09u27

Bron: Belga 0 NBA De Houston Rockets hebben in het eigen Toyota Center met 119-108 gewonnen van Sacramento in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Door de nederlaag is Sacramento uitgeschakeld en zijn Oklahoma City Thunder en San Antonio Spurs zeker van kwalificatie voor de play-offs.

🚀 50 PTS, 11 REB, 10 AST

🚀 5th-career 50-PT triple-double

🚀 9th 50-PT game this season@JHarden13 powers the @HoustonRockets past SAC! #Rockets pic.twitter.com/kShW55ALHP NBA(@ NBA) link

James Harden was nog maar eens de uitblinker bij de thuisploeg. Deze keer liet de MVP vijftig punten noteren, voor de negende keer al sinds eind oktober. The Beard sloot de wedstrijd ook af met zijn zesde triple double van het seizoen, na ook nog eens elf rebounds en tien assists.

Met nog een zestal speeldagen te gaan in de reguliere competitie zijn alle tickets voor de play-offs uitgedeeld in de Western Conference. In de Eastern Conference gaat het om de laatste drie tickets tussen Detroit, Brooklyn, Miami, Orlando en Charlotte.