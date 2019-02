VIDEO. Warriors walsen over Spurs in NBA, Bucks boeken veertigste zege LPB

07 februari 2019

08u56

Bron: anp/Belga 0 NBA Milwaukee heeft in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA zijn veertigste zege van het seizoen beet. De Bucks, leider in het oosten, klopten Washington met 148-129.

Giannis Antetokounmpo blonk in het winnende kamp andermaal uit met 43 punten. Maar ook Eric Bledsoe (22 ptn) en Malcolm Brogdon (18 ptn) speelden zich in de kijker. “We hangen als team echt goed samen, maar kunnen nog beter”, reageerde Antetokounmpo. “Ons aanvalsspel moeten we nog meer ontwikkelen. We gaan de beelden bekijken en zien waar we nog vooruitgang kunnen boeken.”

#Giannis pushes @Bucks to their 5th straight win with 43 points at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/geReUUGMBq NBA(@ NBA) link

Golden State liet geen spaander heel van San Antonio (141-102), dat weliswaar aantrad zonder speerpunten LaMarcus Aldridge en DeMar DeRozan. Klay Thompson (26 ptn) en Kevin Durant (23 ptn) hadden een groot aandeel in de zege. Golden State (38 zeges / 15 nederlagen) staat in het westen aan kop, voor Denver (37/17) dat punten liet liggen bij Brooklyn (135-130).

Houston (32/22), vijfde in het westen, boekte tegen Sacramento (127-101) een nieuwe winst. James Harden was goed voor 36 punten. Het is al de 28e opeenvolgende partij dat de 29-jarige Amerikaan minstens dertig punten scoort.

#KlayThompson puts in a game-high 26 points on 11/13 from the field in @warriors home win! pic.twitter.com/CjMeuXwMs2 NBA(@ NBA) link