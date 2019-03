VIDEO. Viel gisteravond de mooiste buzzer-beater ooit in NBA? - Houston naar play-offs DMM/GVS

25 maart 2019

09u50

Bron: NBA/Belga 0 NBA Houston heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. De Rockets kwalificeerden zich door, onder aanvoering van James Harden (28 ptn), met 90-113 te winnen in New Orleans.

Houston staat met 47 zeges in 74 wedstrijden derde in de Western Conference, achter kampioen Golden State, dat met 121-114 won van Detroit, en Denver. De Nuggets verloren gisteren kansloos met 124-88 bij Indiana en speelden daardoor hun eerste plaats kwijt aan de Warriors. Bojan Bogdanovic was dé man bij de Pacers. Hij maakte 35 punten.

De LA Lakers wisten van hun kant nog eens te winnen. LeBron James was tegen Sacramento de grote man. In een 111-106-zege in het Staples Center was James goed voor de 81ste triple-double uit zijn carrière. Hij klokte 29 punten, 11 rebounds en 11 assists.

Indiana verstevigde zijn vierde plaats in de Eastern Conference. Het team is net als leider Milwaukee, Toronto en Philadelphia al zeker van de play-offs. Milwaukee klopte Cleveland met 127-105. Giannis Antetokounmpo maakte 26 punten en pakte 10 rebounds.

Héérlijke buzzer-beater

Toronto verloor, ondanks een sterke Kawhi Leonard (28 ptn, 9 rbs), met 114-115 van Charlotte. Jeremy Lamb scoorde in de buzzer de beslissende driepunter voor de Hornets, die als tiende in de Eastern Conference nog kans maken op de play-offs. Van achter de middenlijn en met nog 0,9 seconden op de klok zorgde hij wellicht voor de ‘buzzer-beater’ van het jaar. De thuisfans konden hun ogen niet geloven, de bezoekende supporters én de Amerikaanse commentatoren werden knettergek.

JEREMY LAMB FROM HALF-COURT FTW. 🚨😱



Presented by @TISSOT pic.twitter.com/6Dxpp62wZi NBA TV(@ NBATV) link

LeBron James' (29 PTS, 11 REB, 11 AST) 81st career triple-double sparks the @Lakers W over SAC at Staples Center!#LakeShow 111#SacramentoProud 106



Kyle Kuzma: 29 PTS, 5 3PM

JaVale McGee: 17 PTS, 14 REB, 5 BLK pic.twitter.com/GU3634BcNP NBA(@ NBA) link