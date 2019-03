VIDEO. Verrassende NBA-zege vergald door stevige knokpartij GVS

12 maart 2019

09u37

Bron: Belga 0 NBA De NBA-match tussen de Toronto Raptors en de Cleveland Cavaliers is ontsierd door een knokpartij. Serge Ibaka en Marquese Chriss kregen het na een valpartij van die eerste stevig met elkaar aan de stok. Vanuit Los Angeles vrolijker nieuws, want Lou Williams, shooting guard bij de LA Clippers, is voortaan de meest trefzekere wisselspeler in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie.

A real live NBA fight... it’s been a while. Ibaka vs Chriss



pic.twitter.com/yy71P9UdVI George Wrighster III(@ georgewrighster) link

Serge Ibaka ging tegen het parket toen hij onder de korf een duel aanging met Marquese Chriss. Chriss zei nog wat tegen zijn naaste belager, waarna Ibaka opveerde en naar de keel van de Congolees greep en hem ook nog op een mislukte vuistslag trakteerde. Meteen daarna werden de twee heethoofden van elkaar gescheiden. Eerder in de wedstrijd was er ook al onenigheid tussen de twee NBA-spelers. Zowel Ibaka als Chriss werd na de knokpartij uitgesloten. Beiden wilden geen commentaar kwijt achteraf, al bevestigde een woordvoerder van de Toronto Raptors dat enkele niet zo vriendelijke woorden van Chriss richting Ibaka de trigger tot het gevecht was.

Cleveland, 14de in het Oosten, verraste uiteindelijk het nummer twee Toronto. De Cavaliers haalden het met 126-101.

Lou Williams passeert Dell Curry als bankzitter met meeste punten

Lou Williams, shooting guard bij de LA Clippers, is voortaan de meest trefzekere wisselspeler in de geschiedenis van de NBA. De 32-jarige Williams lukte vanaf de bank 34 punten in de met 140-115-gewonnen wedstrijd tegen Boston. Als bankzitter maakte hij in zijn carrière tot dusver 11.154 punten. Daarmee passeert hij Dell Curry (11.148), de vader van Stephen (Golden State) en Seth (Portland).

On a milestone night, @TeamLou23 scores a game-high 34 PTS in the @LAClippers win! #ClipperNation pic.twitter.com/iPttPcLecp NBA(@ NBA) link

Houstin wint voor negende keer op rij

Houston won verder voor de negende opeenvolgende keer, Charlotte was het slachtoffer: 118-106. Het duo James Harden-Eric Gordon blonk uit bij de Rockets. Ze waren goed voor respectievelijk 28 en 22 punten. Bij de Hornets liet Kemba Walker zich opmerken met 40 punten. De Rockets staan op de derde plaats in de Western Conference, met 42 zeges in 67 wedstrijden. Charlotte is met 30 overwinningen en 37 nederlagen pas tiende in de Eastern Conference.