VIDEO: Verontwaardigde LeBron James voor het eerst in carrière uitgesloten XC

09u39

Bron: Belga 0 Photo News NBA LeBron James is gisteravond voor het eerst in zijn NBA-carrière van het parket gestuurd. Dat weerhield Cleveland er niet van om James' ex-team Miami met 108-97 te kloppen, goed voor een negende opeenvolgende zege.

De 32-jarige small forward werd uitgesloten na een hevige discussie met ref Kane Fitzgerald. Die besliste in het derde kwart niet in te grijpen na een volgens James duidelijke overtreding. De superster mocht voor het eerst in zijn 15-jarige NBA-carrière beschikken, maar liet toch 21 punten, 12 rebounds en zes assists noteren. Kevin Love gooide bij de Cavaliers 38 punten door de korf.

Verder leden de Chicago Bulls hun zesde nederlaag op een rij. Voor de eigen supporters gingen de Bulls met 99-104 onderuit tegen Phoenix Suns. Chicago won slechts drie van de 19 gespeelde wedstrijden, in de NBA doet geen enkele club slechter.

De Los Angeles Clippers kregen dan weer een opdoffer te verwerken. Sterspeler Blake Griffin blesseerde zich maandag aan de knie in de met 120-115 gewonnen partij tegen de LA Lakers. Hij is tot acht weken out.

AFP

