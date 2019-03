VIDEO. Utah Jazz op drempel van play-offs in NBA na zege tegen LA Lakers Redactie

28 maart 2019

07u47

Bron: ANP 0

Utah Jazz heeft zijn ticket voor de play-offs in de NBA bijna binnen. De ploeg uit Salt Lake City boekte voor eigen publiek tegen Los Angeles Lakers de 45e zege van het seizoen: 115-100. Utah kan daardoor een plek in de play-offs bijna niet meer ontgaan. Dat geldt in het westen ook voor Oklahoma City Thunder (44-31) en San Antonio Spurs (43-32).

Rudy Gobert was de meest opvallende speler bij de Jazz met 22 punten en 11 rebounds. Bij de Lakers, die een teleurstellend seizoen beleven en al zijn uitgeschakeld voor de play-offs, kreeg superster LeBron James rust.

Titelverdediger Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets en LA Clippers zijn al zeker van deelname aan de play-offs. De resterende zes tickets (drie in het oosten en drie in het westen) worden in de laatste twee weken van het reguliere seizoen verdeeld.

Enkele opvallende momenten uit de wedstrijden:

Devin Booker tells a fan earlier in the game he’s going for 50, then drops exactly 50 points. 👀🔥 pic.twitter.com/TOaNkOGbER House of Highlights(@ HoHighlights) link

.@Dennis1SmithJr says J. Cole showed up to a rec league game and dropped 45 points including a two-handed dunk. 🤣 pic.twitter.com/uC39U0M0Qf House of Highlights(@ HoHighlights) link