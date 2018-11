VIDEO. Toronto verslaat in NBA-topper Golden State na verlenging, Durant krijgt met liefst 51 punten handen op elkaar GVS

30 november 2018

09u29

Bron: Belga 0 NBA Toronto heeft een zevende opeenvolgende zege geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Na een verlenging wonnen de Raptors met 131-128 van regerend kampioen Golden State. Bij de Warriors maakte Kevin Durant indruk met 51 punten en 11 rebounds.

Toronto, het beste team van het seizoensbegin, stond nagenoeg de hele wedstrijd op voorsprong. In het derde quarter leidde de thuisploeg met 17 punten (79-62). Maar de Warriors, nog steeds zonder de geblesseerden Stephen Curry en Draymond Green, kwamen terug in het slot. Op minder dan tien seconden van het einde wist Kevin Durant met een driepunter de score in evenwicht te trekken: 119-119. De Raptors maakten het uiteindelijk af in de verlenging (12-9). Toronto dankt de overwinning voornamelijk aan het trio Kawhi Leonard (37 ptn), Pascal Siakam (26 ptn) en Serge Ibaka (20 ptn).

In de Eastern Conference is Toronto comfortabel leider met 19 zeges en 4 nederlagen. Golden State is in het Westen derde met 15 zeges en 8 nederlagen.

Kawhi Leonard (season-high 37 PTS) and Kevin Durant (season-high 51 PTS) go back-and-forth as the @Raptors prevail in OT for their 7th straight win! #WeTheNorth pic.twitter.com/uc0UAqxCoM NBA(@ NBA) link

Twee dagen na hun grootste nederlaag van het seizoen, in Denver, hebben de Los Angeles Lakers van LeBron James opnieuw van de zege geproefd. Thuis tegen Indiana werd het 104-96. James was de topscorer met 38 punten. Het andere team uit Los Angeles, de Clippers, haalde het met 133-121 van Sacramento. Met 15 overwinningen op 21 wedstrijden staan de Clippers verrassend op kop in de Western Conference.