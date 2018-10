VIDEO. Thompson gooit record van ploegmaat Curry aan diggelen bij oppermachtige Warriors YP

30 oktober 2018

07u41

Bron: Belga 0 NBA Klay Thompson heeft zich in de recordboeken van de Amerikaanse NBA geschoten. Hij maakte voor Golden State Warriors in de wedstrijd tegen Chicago Bulls veertien rake driepunters. De 28-jarige Thompson passeerde teamgenoot Stephen Curry, die in november 2016 het oude record op dertien driepunters had gebracht.

Thompson maakte in totaal 52 punten voor de Warriors, die het uitduel in Chicago wonnen met een monsterscore van 124-149. Halverwege leidde de regerend kampioen al met 50-92. Die score van 92 was de hoogste ooit voor een bezoekende ploeg. Ook de kloof van 42 punten bij rust was zeldzaam groot in de NBA. Golden State verstevigde door de riante overwinning de koppositie in de Western Conference.

Curry leek er weinig moeite mee te hebben dat Thompson hem zijn record afhandig had gemaakt. Hij genoot zichtbaar van het optreden van zijn ploeggenoot. “Al tijdens de wedstrijd zei Stephen tegen mij: ga ervoor. Het bewijst hoe onzelfzuchtig hij is”, roemde Thompson Curry, die zelf tot een score van 23 punten kwam.

Verder is Milwaukee Bucks bezig aan zijn beste seizoensstart in decennia. De ploeg won met 124-109 van Toronto Raptors en dat was de zevende zege op rij. De Bucks zijn nog het enige ongeslagen team dit seizoen in de NBA.

Los Angeles Lakers leed de vijfde nederlaag van het seizoen. Hoewel vedette LeBron James zich onderscheidde met 29 punten, 10 rebounds en 7 assists, kon hij niet voorkomen dat de Lakers met 124-120 verloren van Minnesota Timberwolves.