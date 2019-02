VIDEO. ‘The Beard’ zet ongelofelijke reeks verder, maar gooit met Rockets kloof van 19 punten te grabbel tegen LeBron & co YP

22 februari 2019

08u08

Bron: ANP 0 NBA Los Angeles Lakers heeft in de NBA na een knappe inhaalrace gewonnen van Houston Rockets. De ploeg van LeBron James keek in het derde kwart tegen een achterstand van 19 punten aan, maar knokte zich in het laatste kwart voorbij de formatie rond sterspeler James Harden: 111-106.

James kwam in het eerste competitieduel sinds de All Star-wedstrijd van zondag in Charlotte tot 29 punten en 11 rebounds, teamgenoot Brandon Ingram was ook goed op dreef met 27 punten en 13 rebounds. Harden haalde bij de Rockets precies de 30 punten en verlengde daarmee zijn opzienbarende reeks. De Amerikaan heeft nu in 32 wedstrijden op rij 30 punten of meer gemaakt. De laatste keer dat Harden dat aantal niet haalde, was op 12 december.

Titelhouder Golden State Warriors versloeg Sacramento Kings met 125-123, vooral dankzij Stephen Curry (36 punten) en Kevin Durant (28). Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks met 30 punten naar een benauwde zege op Boston Celtics: 98-97. De Bucks staan met 44 overwinningen tegen 14 nederlagen aan kop in het oosten, de Warriors leiden in het westen met 41-16.

