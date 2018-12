VIDEO. Stephen Curry slaat toe voor Warriors in allerlaatste seconde LPB

24 december 2018

09u40

Bron: anp 0 NBA Met een treffer in de slotseconde heeft Stephen Curry zijn team Golden State Warriors de zege tegen Los Angeles Clippers in de NBA. Zijn lay-up vlak voor de zoemer bracht de eindstand op 129-127 voor de regerend kampioen.

Curry was op dreef in de wedstrijd, want in totaal maakte hij 42 punten. Ploegmaat Kevin Durant noteerde er 35. De Warriors leken de wedstrijd in het vierde kwart veilig uit te spelen bij een voorsprong van 125-117 en nog drie minuten op de klok. De bezoekers uit Los Angeles kwamen evenwel terug en na een dunk van Avery Bradley was de stand gelijk: 127-127. In de resterende 20 seconden zocht Curry naar een kans om alsnog toe te slaan en die vond hij in de allerlaatste seconde.

Steph attacks and scoops it in with 0.5 left to win it for the @warriors!#DubNation 129#ClipperNation 127 pic.twitter.com/ohIIy5adMa NBA(@ NBA) link

Sacramento Kings leek op weg naar een kansloze nederlaag tegen New Orleans Pelicans, maar de ploeg leefde op in het vierde kwart en zette een achterstand van 19 punten om in een winst met 5 punten verschil: 122-117. Buddy Hield was de topscorer bij de Kings met 28 punten, Bogdan Bogdanovic maakte er 24. De Pelicans verloren voor de vierde keer op rij.

LA Lakers maakt een moeizame periode door. De ploeg rond vedette LeBron James verloor van Memphis Grizzlies met 107-99, de vierde nederlaag in de laatste zes duels. Jaren Jackson jr. maakte 27 punten voor de Grizzlies. James noteerde 22 punten en 14 rebounds.