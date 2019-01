VIDEO. Record in NBA: 41 driepunters in één match - Houston kan goede vorm niet aanhouden GVS

06 januari 2019

12u20

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft zijn goede vorm niet kunnen aanhouden. Het verloor in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) van Portland met 110-101. In de match tussen Golden State en Sacramento viel er dan weer een record. Er werden liefst 41 driepunters gemaakt. Golden State won met 127-123.

Houston had zijn laatste zes partijen gewonnen, maar botste nu op een uitgekookt Portland. Jusuf Nurkic (25 ptn) en C.J. McCollum (24 ptn) blonken in het winnende kamp uit. Aan de overzijde probeerde James Harden het tij te keren met 38 punten, maar tevergeefs. Portland staat in het westen zevende met 23 zeges tegen zeventien nederlagen. Houston (22 zeges - 16 nederlagen) doet net iets beter.

Golden State kon tegen Sacramento andermaal rekenen op een sterke Stephen Curry. Onder impuls van de 30-jarige Amerikaan, die 42 punten scoorde, won het met 127-123. In totaal vielen er tijdens de wedstrijd 41 driepunters, een record in de NBA. Golden State (26 zeges - 14 nederlagen) bekleedt in het westen de derde stek. Denver, dat Charlotte klopte met 123-110, blijft de verrassende leider.