VIDEO. Philadelphia naar play-offs na zege in topper bij Milwaukee YP

18 maart 2019

09u37

Bron: Belga 0 NBA In de NBA ontving Milwaukee, de leider in de Eastern Conference, zondagavond de derde in de stand Philadelphia. Hoewel het Griekse fenomeen Giannis Antetokounmpo met 52 punten (en 16 rebounds) een persoonlijk record neerzette, gingen de Bucks voor eigen publiek toch onderuit. Onder aanvoering van Joel Embiid (40 punten, 15 rebounds) en Jimmy Butler (27 ptn) wonnen de 76ers de clash met 125-130.

Dankzij de overwinning is Philadelphia nu ook mathematisch zeker van kwalificatie voor de play-offs. Milwaukee was dat al langer, net als de nummer twee in het Oosten Toronto. De Raptors verloren zondagavond met 110-107 in Detroit, de zesde in het klassement.

The Greek Freak posted MVP numbers:



52 PTS (career-high) | 16 REB | 7 AST | 2 STL | 1 BLK | 58% FG#FearTheDeer pic.twitter.com/7pIOBURhqa Milwaukee Bucks(@ Bucks) link

The best plays from today's battle with the 76ers: #FearTheDeer pic.twitter.com/TawLj8xL26 Milwaukee Bucks(@ Bucks) link

Voor de LA Lakers zijn de play-offs geen realistisch doel meer. LeBron James en co verloren zondagavond met 124-123 bij de New York Knicks, de hekkensluiter in het Oosten en het zwakste team in de NBA. 'King James' was met 33 punten wel op de afspraak maar zag een winnende korf op twee seconden van het einde afgeblokt worden door Mario Hezonja.

De Lakers staan in de Western Conference op de elfde plaats op ruime afstand van de top acht (die deelneemt aan de play-offs).