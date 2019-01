VIDEO. New York Knicks laten elfde nederlaag op rij noteren YP

31 januari 2019

09u03

NBA De New York Knicks hebben afgelopen nacht hun elfde nederlaag op rij laten noteren in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In het eigen Madison Square Garden werd er met 90-114 verloren van Dallas Mavericks.

Hun laatste overwinning dateert nu al van 4 januari, op bezoek bij LA Lakers haalden ze het toen met 112-119. Sinds 1 december wisten ze slechts drie keer te winnen en daartegenover staan 24 nederlagen. Met een totaal van amper tien zeges staat het ooit zo succesvolle team dan ook op de laatste plaats in de Eastern Conference.

Wat verderop aan de oostkust in Boston boekte thuisploeg Celtics een vlotte 126-94 zege tegen Charlotte Hornets, hun tweede zege op rij. Sterspeler Kyrie Irving was er voor de tweede wedstrijd op rij niet bij, maar zou fit geraken voor het duel van vrijdag tegen de Knicks. Uitblinker bij de Celtics was Jaylen Brown met 24 punten en 10 rebounds. Met 32 zeges op de teller staan de Celtics op de vijfde plaats in de Eastern Conference.

