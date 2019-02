VIDEO. New Orleans pakt ondanks 44 punten van Westbrook de scalp van Oklahoma City XC

15 februari 2019

08u57

Bron: Belga 0 NBA New Orleans heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) Oklahoma City een verrassende nederlaag toegediend. Ondanks maar liefst 44 punten van Russell Westbrook won New Orleans de partij met 131-122.

Westbrook, die zijn puntenrecord van dit seizoen verbrak, is nu clubtopscorer aller tijden van Oklahoma City. De 30-jarige Amerikaan heeft nu 18.247 punten op de teller, en steekt zo Gary Payton (18.207 ptn) voorbij. "Ik ben heel dankbaar en trots dat ik deze prestatie voor elkaar krijg", reageerde hij.

In het winnende kamp lieten vooral Julius Randle (33 ptn) en Jrue Holiday (32 ptn) zich opmerken. Oklahoma (37 zeges / 20 nederlagen) staat in het westen op de derde stek, New Orleans (26/33) op de dertiende.

Orlando rekende ruim af met Charlotte. Het won de partij vlot met 127-89. New York raapte tot slot de volle buit tegen Atlanta (91-106).

💪 @J30_RANDLE does it all in the @PelicansNBA home victory, tallying 33 PTS, 11 REB, 6 AST! #DoItBig pic.twitter.com/fdyaB2NsvI NBA(@ NBA) link

#RussellWestbrook (44 PTS, 14 REB, 11 AST) scores a season-high en route to recording his ELEVENTH STRAIGHT triple-double for the @okcthunder! #ThunderUp pic.twitter.com/l6ZLxexaOz NBA(@ NBA) link