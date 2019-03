VIDEO. Milwaukee is als eerste team zeker van de play-offs na zege bij de Lakers YP

Bron: Belga 0 NBA Milwaukee heeft zich afgelopen nacht in de NBA, dankzij een 120-131 zege bij de LA Lakers, als eerste ploeg geplaatst voor de play-offs.

De Bucks veroverden hun 48e zege van het seizoen, hun zevende op een rij. Ze zijn zo helemaal zeker van één van de acht bovenste plaatsen in de Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo (16 ptn, 15 rebounds) en Eric Bledsoe (31 ptn, 9 rebounds, 5 assists) waren de uitblinkers bij de sterke bezoekers. Voor de Lakers toonden LeBron James (31 ptn, 10 rebounds, 7 assists), Brandon Ingram (31 ptn, 8 rebounds) en Rajon Rondo (20 ptn, 9 rebounds) hun kunnen, maar dat volstond niet voor de overwinning. De Lakers staan tegenvallend tiende in de Western Conference, met 30 overwinningen tegenover 32 verliespartijen. Milwaukee is koploper in de Eastern Conference, met 48 zeges en 14 nederlagen.

De eerste achtervolger van de Bucks is Toronto, dat het nipt haalde van Portland (119-117). Kawhi Leonard schitterde met 38 punten. Hij kreeg de hulp van nieuwe center Marc Gasol (19 ptn, 8 rebounds, 6 assists) en spelverdeler Kyle Lowry (19 ptn, 10 assists, 7 rebounds).

Atlanta en Chicago zorgden voor het spektakelstuk van de avond. De partij had vier verlengingen nodig om te eindigen. Uiteindelijk werd het 161-168 in het voordeel van de Bulls. Vedettes Zach LaVine, bij Chicago, (47 ptn, 9 rebounds, 9 assists) en Trae Young, bij Atlanta (49 ptn, 16 assists, 8 rebounds) lieten hun persoonlijke records exploderen. De twee teams nemen het zondag opnieuw tegen elkaar op in Chicago.

