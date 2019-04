VIDEO. Milwaukee, Boston en Houston lopen uit in play-offs van NBA GVS

18 april 2019

08u28

Bron: Belga 0 NBA Milwaukee heeft ook zijn tweede play-offduel tegen Detroit met een thuiszege afgesloten. Het sterkste team uit de reguliere NBA-competitie haalde het met 120-99 van de Pistons.

Drie spelers van de Bucks gingen ruim over de twintig punten: Eric Bledsoe (27 ptn), sterkhouder Giannis Antetokounmpo (26 ptn, 12 rbs) en Khris Middleton (24 ptn).

Milwaukee had het eerste duel ook al ruim gewonnen met 121-86. Komende zaterdag speelt Detroit voor het eerst thuis.

🦌 @EBled2 (27) & @Khris22m (24) combine for 51 PTS in the @Bucks Game 2 win! #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/R5Xiyksa2N NBA(@ NBA) link

Nog in de eerste ronde van de Eastern Conference behaalde Boston een tweede overwinning tegen Indiana. Kyrie Irving leidde de Celtics met 37 punten naar 99-91 winst.

In het Westen was Houston ook in de tweede wedstrijd tegen Utah de betere. James Harden onderstreepte zijn kandidatuur voor de MVP-verkiezing met een triple-double (32 ptn, 13 rbs, 10 ass). De Rockets trokken met 118-98 aan het langste eind.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.

🚀 @JHarden13's (32 PTS, 13 REB, 10 AST) 3rd career #NBAPlayoffs triple-double leads the @HoustonRockets to a 2-0 series edge! #RunAsOne pic.twitter.com/v4V00wEWsJ NBA(@ NBA) link

Uitslagen

Eastern Conference

Boston - Indiana 99-91: Boston leidt met 2-0

Milwaukee - Detroit 120-99: Milwaukee leidt met 2-0

Western Conference

Houston - Utah 118-98: Houston leidt met 2-0

Programma vandaag

Eastern Conference

Brooklyn - Philadelphia: het staat 1-1 gelijk

Western Conference

LA Clippers - Golden State: het staat 1-1 gelijk

San Antonio - Denver: het staat 1-1 gelijk

