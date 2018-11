VIDEO. McCollum helpt verrassend Portland met 40 punten aan zege tegen Milwaukee met onder andere dit geweldige punt Redactie

07 november 2018

08u59

Bron: Belga 0

CJ McCollum kwam dinsdag voor het eerst tijdens dit NBA-seizoen tot 40 punten en die zorgden mede voor een 118-103 overwinning van de Portland Trailblazers op Milwaukee Bucks. Het was pas de tweede nederlaag van het seizoen voor de Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Voor Portland betekende het de vijfde overwinning in de laatste zes duels. Het team is aan een opmars bezig in de Western Conference. In de Eastern Conference blijft Milwaukee tweede achter Toronto Raptors.

😮 pic.twitter.com/Wt0lOM9LZ2 House of Highlights(@ HoHighlights) link

McCollum liet ook nog 6 assists en 5 rebounds noteren. Evan Turner, op de bank begonnen, was namens de thuisploeg goed voor 16 punten en 11 rebounds. Bij Milwaukee was Giannis Antetokounmpo met 23 punten de topschutter. Khris Middleton kwam tot 22. Portland leidde halverwege met 57-51, zag de Bucks in het derde kwart tot op vier punten naderen, maar stond bij het ingaan van het laatste kwart toch alweer 14 punten voor.

De uitslagen:

Dallas - Washington 119 - 100

Portland - Milwaukee 118 - 103

Phoenix - Brooklyn 82 - 104

Charlotte - Atlanta 113 - 102

Dennis Smith Jr. full extension. 😳🔥 pic.twitter.com/oZ6jrX6VJ0 House of Highlights(@ HoHighlights) link

A fan told @mrvincecarter15 he only has 4 points. 🤣 pic.twitter.com/LH3rV2Wo6O House of Highlights(@ HoHighlights) link

Half-man, half-amazing. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XZt00UcfZT House of Highlights(@ HoHighlights) link

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 90,9 11 10 1

2. Milwaukee 80,0 10 8 2

3. Indiana 63,6 11 7 4

4. Boston 60,0 10 6 4

5. Philadelphia 54,5 11 6 5

6. Charlotte 54,5 11 6 5

7. Brooklyn 45,5 11 5 6

8. Miami 44,4 9 4 5

9. Detroit 44,4 9 4 5

10. Orlando 40,0 10 4 6

11. Atlanta 30,0 10 3 7

12. Chicago 27,3 11 3 8

13. New York 27,3 11 3 8

14. Washington 20,0 10 2 8

15. Cleveland 10,0 10 1 9

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 90,9 11 10 1

2. Denver 90,0 10 9 1

3. Portland 72,7 11 8 3

4. San Antonio 66,7 9 6 3

5. LA Clippers 60,0 10 6 4

6. Sacramento 60,0 10 6 4

7. Oklahoma City 55,6 9 5 4

8. Memphis 55,6 9 5 4

9. Houston 44,4 9 4 5

10. Utah 40,0 10 4 6

11. LA Lakers 40,0 10 4 6

12. New Orleans 40,0 10 4 6

13. Minnesota 36,4 11 4 7

14. Dallas 30,0 10 3 7

15. Phoenix 20,0 10 2 8

Programma van woensdag:

Cleveland - Oklahoma

Orlando - Detroit

Atlanta - New York

Miami - San Antonio

Indiana - Philadelphia

Memphis - Denver

New Orleans - Chicago

Utah - Dallas

Sacramento - Toronto

LA Lakers - Minnesota