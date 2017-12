VIDEO: LeBron James weet na één maand weer wat verliezen is - Ginobili doet het met 'buzzer beater' DMM

08u54

Bron: Belga 1 AFP NBA LeBron James en de zijnen zijn na een reeks van dertien overwinningen op een rij tegen een zeldzame nederlaag aangelopen. Op bezoek bij Indiana Pacers gingen ze met 106-102 onderuit.

De Cavaliers waren al sinds 9 november ongeslagen in de NBA en gingen op zoek naar een veertiende opeenvolgende zege, waarmee ze het clubrecord zouden breken. Sterspeler LeBron James was goed voor 29 punten, maar zijn teammaats misten precisie bij de afwerking en zo werd er uiteindelijk nipt verloren. In de Eastern Conference blijven ze tweede met achttien zeges en acht nederlagen.

Golden State Warriors boekte zijn zesde zege op rij op verplaatsing. Op bezoek bij Detroit Pistons haalden ze het met 98-102. Golden State is zo het eerste team sinds de Lakers in 2008-2009 en het elfde team in de NBA-geschiedenis dat buitenshuis zes keer op rij kan winnen. Bij afwezigheid van Stephen Curry, nog steeds geblesseerd aan de enkel, was Kevin Durant de uitblinker met liefst 36 punten. In de Western Conference blijven ze tweede met 21 zeges en 6 nederlagen.

40 jaar oud maar nog steeds goed voor de beslissende driepunter: @manuginobili. 👏🏀 #NBA pic.twitter.com/qwu0ZWCwAl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Victor Oladipo​ scores 33 PTS to help the @Pacers​ end the @cavs​' 13 game winning streak! #Pacers pic.twitter.com/g5ejfE0nm7 NBA(@ NBA) link

AFP

Photo News

De uitslagen van de vrijdag gespeelde wedstrijden in de NBA:

San Antonio - Boston 105-102

Memphis - Toronto 107-116

Milwaukee - Dallas 109-102

New Orleans - Sacramento 109-116 n.v.

Charlotte - Chicago 111-119 n.v.

Detroit - Golden State 98-102

Indiana - Cleveland 106-102

Orlando - Denver 89-103

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

.Atlantic Division:

1. Boston 22 5 0.815

2. Toronto 16 7 0.696

3. Philadelphia 13 11 0.542

4. New York 12 12 0.500

5. Brooklyn 10 14 0.417

.Central Division:

1. Cleveland 18 8 0.692

2. Milwaukee 14 10 0.583

3. Indiana 15 11 0.577

4. Detroit 14 11 0.560

5. Chicago 4 20 0.167

.Southeast Division:

1. Washington 14 11 0.560

2. Miami 11 13 0.458

3. Orlando 11 16 0.407

4. Charlotte 9 15 0.375

5. Atlanta 5 19 0.208

WESTERN CONFERENCE

.Northwest Division:

1. Minnesota 15 11 0.577

2. Denver 14 11 0.560

3. Portland 13 11 0.542

4. Utah 13 13 0.500

5. Oklahoma City 11 13 0.458

.Pacific Division:

1. Golden State 21 6 0.778

2. LA Lakers 9 15 0.375

3. LA Clippers 8 15 0.348

4. Phoenix 9 18 0.333

5. Sacramento 8 17 0.320

.Southwest Division:

1. Houston 19 4 0.826

2. San Antonio 18 8 0.692

3. New Orleans 13 13 0.500

4. Memphis 8 17 0.320

5. Dallas 7 19 0.269

Programma van zaterdag:

LA Clippers - Washington

Brooklyn - Miami

Charlotte - LA Lakers

Atlanta - Orlando

Cleveland - Philadelphia

Chicago - New York

Milwaukee - Utah

Memphis - Oklahoma City

Phoenix - San Antonio

Portland - Houston LEK/