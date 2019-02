VIDEO. LeBron James lijdt grootste nederlaag ooit maar troost zich met knappe mijlpaal GVS

06 februari 2019

08u54

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers zijn gisteren in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA helemaal met de billen bloot gegaan bij Indiana, dat won met 42 punten verschil: 136-94. Het vormde voor Lakers-speerpunt LeBron James meteen de grootste nederlaag uit zijn loopbaan.

James was met achttien punten de productiefste speler van zijn team, maar dat mocht dus niet baten. In het winnende kamp speelden vooral Bojan Bogdanovic (24 ptn) en Myles Turner (22 ptn) zich in de kijker. Troostprijs voor James: de topbasketter vervoegt een groepje van vier dat in de NBA meer dan 32.000 punten scoorde. "Stilaan ben ik weer mezelf aan het worden", reageerde James, die enkele dagen geleden zijn comeback vierde na een maand blessureleed. "Ik voel me goed, maar nog geen 100 procent. Of het vurige publiek van Indiana ons vanavond parten speelde? De fans deden wat fans normaal doen. Als we ons daardoor laten beïnvloeden, zijn we slechte sportmannen."

De Lakers staan in het westen op de tiende stek met net evenveel overwinningen als nederlagen (27). Indiana is in het oosten vierde met 35 zeges tegen 19 nederlagen.

Uitslagen

Philadelphia - Toronto: 107 - 119

Portland - Miami: 108 - 118

New York - Detroit: 92 - 105

Memphis - Minnesota: 108 - 106

Oklahoma City - Orlando: 132 - 122

Charlotte - LA Clippers: 115 - 117

Cleveland - Boston: 96 - 103

Indiana - LA Lakers: 136 - 94