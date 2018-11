VIDEO. LeBron James legt ex-ploeg Miami over de knie, kampioen Golden State verliest opnieuw YP

19 november 2018

09u16

Bron: Belga 0 NBA LeBron James heeft andermaal een topprestatie geleverd in de NBA. De Amerikaanse basketbalvedette leidde zijn LA Lakers met 51 punten voorbij zijn ex-ploeg Miami.

Voor de 33-jarige James was het een persoonlijk record dit seizoen en de twaalfde keer in zijn carrière dat hij de kaap van 50 punten rondde. Hij pakte ook nog acht rebounds tegen het team waarmee hij in 2012 en 2013 kampioen werd. De Lakers versloegen de Heat met 97-113 en boekten zo een negende overwinning dit seizoen (tegen zeven nederlagen). De Californiërs staan voorlopig zevende in de Western Conference. De top acht mag naar de play-offs.



Lees hieronder verder

LeBron just went OFF in the 1st half with 28 points. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0kpTid3Rhw House of Highlights(@ HoHighlights) link

LEBRON JUST DROPPED 51 IN MIAMI pic.twitter.com/4oVST0eebu House of Highlights(@ HoHighlights) link

De Golden State Warriors zitten, nu sterspeler Stephen Curry out is met een enkelblessure, duidelijk in een mindere periode. De titelverdediger uit Oakland verloor met 104-92 in San Antonio en leed zo een derde nederlaag op rij (na verlies tegen Houston en Dallas). LaMarcus Aldridge (24 ptn, 18 rbs) en DeMar DeRozan (20 ptn, 9 ass) stuwden de Spurs naar de zege.

Door deze zesde nederlaag van het seizoen speelden de Warriors (12 zeges) hun leidersplaats kwijt in het westen. Portland (11 zeges in 16 matchen) is de nieuwe nummer 1. De Trail Blazers gingen zondag met 109-119 winnen in Washington. Damian Lillard was goed voor 40 punten.