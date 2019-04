VIDEO. LeBron James laat WK met Team USA schieten, maar houdt deur richting Olympische Spelen open YP

02 april 2019

09u45

Bron: Belga 0 Basketbal LeBron James zal met de Amerikaanse nationale ploeg niet deelnemen aan het WK basket, deze zomer in China. Dat heeft de superster van de NBA verklaard in een gesprek met sportwebsite The Athletic. De 34-jarige James staat wel open om zijn land op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te vertegenwoordigen.

James komt dit seizoen niet meer in actie. De topbasketballer van de Los Angeles Lakers krijgt rust om te herstellen van een hardnekkige liesblessure. Het WK laat hij dus schieten. "Ik hou echt van bondscoach Gregg Popovich, maar dit is geen goede zomer voor mij om mee te doen", verklaarde James zijn afwezigheid.

Een deelname aan de Spelen van volgend jaar blijft wel "een mogelijkheid", aldus James. "Ik vind de OS geweldig. Al hangt het er ook een beetje vanaf hoe ik me dan zal voelen.”

James maakte al in 2004 deel uit van Team USA in Athene, maar had slechts een klein aandeel in de bronzen medaille. In 2008 en 2012 was hij wel een van de uitblinkers bij telkens een olympische titel. In 2016, waar de Amerikanen ook goud pakten, was hij niet van de partij.

Strijd om laatste PO-plaatsen in Eastern Conference blijft spannend

De vijf basketteams die in de Eastern Conference mikken op de laatste drie plaatsen in de nacompetitie, hebben niet kunnen winnen. Detroit Pistons, Brooklyn Nets en Miami Heat staan nu nog in de top acht, maar Orlando Magic en Charlotte Hornets moeten hun PO-droom nog niet opbergen. Detroit ging met 111-102 de boot in tegen Indiana, dat zelf al zeker is van een PO-ticket. Brooklyn kon geen vuist vormen tegen Milwaukee. Giannis Antetokounmpo leidde zijn team met 28 punten en elf rebounds naar een 131-121 zege. Miami Heat moest buigen voor Boston Celtics (110-105), terwijl Orlando met 121-109 in het stof beet tegen Toronto. Charlotte kon, na een 111-102 nederlaag tegen Utah, niet profiteren. In de Western Conference zijn de acht deelnemers aan de nacompetitie al bekend.

