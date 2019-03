VIDEO. LeBron James gaat Michael Jordan voorbij op eeuwige topschutterslijst NBA LPB

07 maart 2019

10u01

Bron: Belga 2 NBA LeBron James heeft Michael Jordan voorbijgestoken op de eeuwige topschutterslijst in de NBA. De superster staat nu op de vierde plaats op de ranking van de topscorers.

James klaarde de klus in de thuiswedstrijd van de LA Lakers tegen Denver Nuggets. 'LBJ' tekende daarin voor 31 punten en scoorde de korf waarin hij 'Air Jordan' voorbijging kort voor het einde van het tweede kwart met een lay-up. Daarop kreeg James, drievoudig kampioen en viervoudig MVP, felicitaties van zijn teamgenoten en alle toeschouwers in het Staples Center. Daarna ging hij met een handdoek over zijn hoofd op een stoel zitten, terwijl op de schermen in het stadion een filmpje met hoogtepunten van hem te zien was. De 34-jarige basketter heeft nu 32.311 punten achter zijn naam. Alleen Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) en Kobe Bryant (33.643) doen beter. Als hij gespaard blijft van blessures, kan 'King James' volgend seizoen Bryant passeren.

"Ik heb al veel verwezenlijkt in mijn carrière, maar dit is mij evenveel waard als het winnen van een titel", reageerde een geëmotioneerde James. "Als jonge gast uit Akron, Ohio is Michael Jordan altijd een inspiratie voor mij geweest. Ik bekeek hem vanop een afstand, wilde zoals hem zijn. Ik hoopte dat kinderen naar mij zouden kijken zoals ik naar MJ. Dit is eerlijk waar te gek."

Op de zijkant van de schoenen waarmee ‘King James’ speelde, had hij een boodschap aan Jordan geschreven: ‘Thank you MJ 23'. “Ik wilde schieten, mijn tong uitsteken en dunken als ‘MJ’ en dezelfde schoenen dragen als hij”, aldus James nog. “Zonder mijn moeder was ik hier nu zeker niet geweest, maar zonder hem ook niet. Het is bizar om de grootste basketballer ooit te passeren.”

James kon de LA Lakers wel niet behoeden voor een nederlaag. De Nuggets wonnen met 99-115 en verstevigden zo hun tweede plaats in de Western Conference achter kampioen Golden State. De Lakers staan pas elfde en lijken een kruis te moeten maken over de play-offs.