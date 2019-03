VIDEO. LeBron James en LA Lakers mogen definitief kruis maken door play-offs MH

Bron: Belga 0 NBA LA Lakers heeft vannacht in het eigen Staples Center met 106-111 verloren van Brooklyn Nets en daarmee is het team nu al uitgeschakeld voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Voor de Lakers, de op een na meest succesvolle ploeg in de NBA-geschiedenis, is het al het tweede jaar op rij dat ze naast de play-offs grijpen. Sterspeler LeBron James is er voor het eerst sinds 2005 niet bij.



James Harden stevent dan weer af op een nieuwe MVP-titel. In het Toyota Center in Houston loodste hij de Rockets met 61 punten naar een 111-105 zege tegen San Antonio Spurs, een evenaring van zijn persoonlijk puntenrecord dat hij op 23 januari tegen New York Knicks vestigde. Het was al de derde keer in zijn carrière dat hij zestig of meer punten liet optekenen. Enkel Wilt Chamberlain, Kobe Bryant en Michael Jordan doen beter. Voor de Rockets was het de 46e zege van het seizoen, waarmee ze in de Western Conference op de derde plek blijven en intussen quasi zeker zijn van deelname aan de play-offs.

