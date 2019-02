VIDEO. Lakers gaan zonder LeBron James onderuit bij Golden State MH

03 februari 2019

09u50

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers hebben vannacht niet kunnen zorgen voor een verrassing in het uitduel bij NBA-kampioen Golden State. De Warriors haalden het voor eigen publiek in het Californische Oakland met 115-101.

Klay Thompson had de vorige match door ziekte gemist maar stond er weer tegen de Lakers. Hij werd topschutter met 28 punten, het dubbele van Stephen Curry. Die kreeg pas in het vierde kwart een bal door de korf. Bij de Lakers ontbrak LeBron James. De superster van het Amerikaanse basket maakte donderdag tegen de Clippers zijn comeback na vijf weken blessureleed. Tegen de Warriors werd hij uit voorzorg gespaard omdat James last had van stijfheid.

In het klassement van de Western Conference deelt Golden State (37-15) de leiding met Denver. De Nuggets behaalden een nipte 106-107 zege in Minnesota. De Lakers zijn pas tiende en zullen moeten knokken om de play-offs (top acht) te halen. In de Eastern Conference won leider Milwaukee vlot met 115-131 in Washington. Giannis Antetokounmpo was goed voor 37 punten en 10 rebounds.

