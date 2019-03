VIDEO. LA Lakers verliezen opnieuw, Toronto zonder te spelen zeker van plaats in play-offs Redactie

10 maart 2019

10u05

Bron: Belga 0 NBA Het gaat van kwaad naar erger met de Los Angeles Lakers. Het team van LeBron James verloor in de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie (NBA) van Boston met 120-107. De Lakers gaan zo voor de vijfde partij op rij de boot in.

James lukte de tachtigste 'triple double' uit zijn loopbaan (30 punten, 12 assists en 10 rebounds), maar kon niet verhinderen dat zijn team ten onder ging. De vedette, die dit seizoen zeventien matchen aan de kant stond met een blessure, mist mogelijk voor het eerst sinds 2005 de play-offs. "De jaargang verloopt lastig", reageerde James na het nieuwe verlies. "Ik had nooit gedacht dat ik tijdens een cruciaal moment van het seizoen vijf weken out zou zijn. Het was ook niet te verwachten dat Rajon Rondo lange tijd onbeschikbaar zou zijn. Die blessures vielen op het slechte moment."

Kyrie Irving blonk bij Boston uit met dertig punten. Ook Marcus Smart en Marcus Morris (elk 16 punten) hadden hun aandeel in de zege. Toronto heeft in het oosten zijn ticket voor de play-offs beet. De Canadese club kwam zaterdag zelf niet in actie, maar profiteerde van de winst van leider Milwaukee tegen Charlotte (131-114). Milwaukee boekte zijn vijftigste overwinning van het seizoen en stelde eerder al zijn plek in de nacompetitie veilig.

Enkele opvallende momenten uit de wedstrijden:

